Así se jugará la fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: partidos, días y horas

Trofeo Liga BetPlay, Atlético Nacional, DIM, Santa Fe y Deportes Tolima. Fotos: Colprensa / Colprensa/David Jaramillo / (Colprensa - Cristian Bayona) / Jorge A Cuéllar/Colprensa.

Este 18 de noviembre inician los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay con el partido entre el Deportes Tolima y Fortaleza, equipo que por primera vez en su historia clasifica a esta fase del torneo.

¿Cómo llegan los equipos del cuadrangular A?

Este grupo quedó cargado de historia, títulos y buenos jugadores. Cuatro grandes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) como Atlético Nacional, Independiente Medellín, Junior y América de Cali disputarán el puesto para la final.

Los dos equipos paisas llegan con un buen presente deportivo, siendo el DIM el líder del todos contra todos y el mejor equipo en puntos del 2025. Los ‘verdolagas’, con la nómina más costosa del país, son un serio candidato al título.

Por su parte, Junior de Barranquilla afronta el grupo con antecedentes de irregularidad, estando en el primer lugar de la liga durante varios juegos, pero cayendo en rendimiento en varias ocasiones.

América de Cali, equipo de David González, se clasificó con penurias a los cuadrangulares a pesar de tener una de las plantillas más caras del torneo. Sin embargo, los ‘escarlatas’ siempre son peligrosos en instancias definitivas.

¿Cómo llegan los equipos del cuadrangular B?

El Deportes Tolima llega con paso sólido a las semifinales. El técnico Lucas González ha logrado colocar al equipo en los primeros lugares y, sin duda, es uno de los máximos opcionados del cuadrangular B para llegar a la final.

El Atlético Bucaramanga de Leonel Álvarez tuvo un rendimiento preponderante durante todo el todos contra todos. Los ‘leopardos’ buscarán su segundo título de la historia.

Fortaleza es la gran sorpresa de los ocho clasificados a los cuadrangulares, siendo esta su primera aparición en esta instancia en toda su historia.

Independiente Santa Fe, el vigente campeón del FPC, llega en buen ritmo a esta instancia y con uno de los jugadores más destacados del rentado nacional, Harold Santiago Mosquera.

Días y horas en que se jugará la Fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Martes 18 de noviembre

Fortaleza vs. Tolima: 6:30 de la tarde, hora Colombia, en el Estadio de Techo (Bogotá).

Miércoles 19 de noviembre

Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe: 6:30 de la tarde, hora Colombia, en el estadio Américo Montanini.

Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín: 8:30 de la noche, hora Colombia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Jueves 20 de noviembre

Atlético Nacional vs. América de Cali: 7:30 de la noche, hora Colombia, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

¿Dónde se verán los partidos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

Todos los encuentros de esta fase serán transmitidos por Win Sports +, dueño de los derechos de televisión. No obstante, las tablas, el minuto a minuto de los partidos y todos los datos de los juegos podrá encontrarlos en la página de W Radio.