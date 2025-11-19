EN VIVO🔴 Bucaramanga vs. Santa Fe: siga el minuto a minuto del partido de la liga BetPlay-II
Este encuentro corresponde a la primera fecha de los cuadrangulares finales del FPC.
Este miércoles, 19 de noviembre, el Atlético Bucaramanga recibe a Independiente Santa Fe por el primer encuentro de los cuadrangulares finales.
Cabe recordar que en el cuadrangular B ya se enfrentaron Fortaleza y Tolima, partido que finalizó con la victoria de los ‘pijaos’ por 1 a 0.
Siga el minuto a minutos del partido a continuación:
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento