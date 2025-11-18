Fortaleza vs. Tolima EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto del primer partido de cuadrangulares
Este encuentro corresponde a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay-II.
Este martes, 18 de noviembre, inician los cuadrangulares finales del torneo finalización de la Liga Betplay-II.
Tolima y Fortaleza hacen parte del cuadrangular B al que se le suman Santa Fe y Bucaramanga.
¿Cómo se jugará la primera fecha de los cuadrangulares?
En el sorteo se definió la primera fecha de los cuadrangulares.
En el grupo A, la primera fecha tendrá superclásico: Nacional recibirá la visita de América en el estadio Atanasio Girardot.
Luego, Junior y Medellín se enfrentarán en el estadio Metropolitano.
En el cuadrangular B, Bucaramanga se ve las caras contra Santa Fe, y Fortaleza recibe la visita del Tolima.
Siga el minuto a minuto del partido a continuación:
Mano de Ronaldo Pájaro (Fortaleza CEIF).
Remate rechazado de Kelvin Flórez (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Juan Nieto.
Remate fallado por Sebastián Valencia (Fortaleza CEIF) remate con la izquierda desde mas de 30 metros que se le va demasiado alto. Asistencia de Ronaldo Pájaro.
Falta de Emilio Aristizábal (Fortaleza CEIF).
Marlon Torres (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Mauricio Gonzalez (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Mauricio Gonzalez (Deportes Tolima).
Falta de Ronaldo Pájaro (Fortaleza CEIF).
Sebastián Guzmán (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Jonathan Marulanda (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡Gooooool! Fortaleza CEIF 0, Deportes Tolima 1. Adrián Parra (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área a la escuadra derecha. Asistencia de Junior Hernández.
Remate rechazado de Junior Hernández (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Kevin Pérez.
Fuera de juego, Fortaleza CEIF. Yesid Díaz intentó un pase en profundidad pero Emilio Aristizábal estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Jersson González (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda.
Remate parado a la escuadra izquierda. Sebastián Guzmán (Deportes Tolima) remate con la derecha desde más 30 metros desde la banda izquierda. Asistencia de Junior Hernández.
Remate fallado por Juan Mera (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Kevin Pérez con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Luis Escorcia.
Remate fallado por Sebastián Valencia (Fortaleza CEIF) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jonathan Marulanda con un centro al área.
Falta de Jonathan Marulanda (Fortaleza CEIF).
Junior Hernández (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Fuera de juego, Fortaleza CEIF. Andrés Ricaurte intentó un pase en profundidad pero Emilio Aristizábal estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Luis Escorcia (Fortaleza CEIF) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Andrés Ricaurte con un centro al área.
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Marlon Torres.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jersson González (Deportes Tolima) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Juan Nieto después de un pase en profundidad.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento