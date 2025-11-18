Fortaleza vs. Tolima EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto del primer partido de cuadrangulares

Fortaleza vs. Tolima por la Liga Colombiana 2025-I / Colprensa

Este martes, 18 de noviembre, inician los cuadrangulares finales del torneo finalización de la Liga Betplay-II.

Tolima y Fortaleza hacen parte del cuadrangular B al que se le suman Santa Fe y Bucaramanga.

¿Cómo se jugará la primera fecha de los cuadrangulares?

En el sorteo se definió la primera fecha de los cuadrangulares.

En el grupo A, la primera fecha tendrá superclásico: Nacional recibirá la visita de América en el estadio Atanasio Girardot.

Luego, Junior y Medellín se enfrentarán en el estadio Metropolitano.

En el cuadrangular B, Bucaramanga se ve las caras contra Santa Fe, y Fortaleza recibe la visita del Tolima.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación:




