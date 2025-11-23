Deportes

Medellín MED
Nacional ATN

EN VIVO 🔴Medellín vs. Nacional: Siga el minuto a minuto del ‘clásico paisa’

Este encuentro corresponde a la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay-II.

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Este domingo, 23 de noviembre, Independiente Medellín y Atlético Nacional se enfrentarán por la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay-II.

Este es el segundo clásico consecutivo que juega nacional, recordando que en la fecha anterior se enfrentó y venció al America de Cali por la mínima.

Por su parte, Medellín viene de perder ante el Junior de Barranquilla 1 por 0.

Siga el minuto a minuto a continuación:

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Tu contenido empezará después de la publicidad