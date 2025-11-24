Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 24 de noviembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el polémico gol del empate que marcó Junior contra América: ¿entró el balón?.

Hernán Peláez y Martín de Francisco, este 24 de noviembre, hablaron acerca de la polémica en el juego entre América de Cali y Junior de Barranquilla. ¿Fue gol de los visitantes?.

Asimismo, se refirieron al triplete que anotó Hugo Rodallega ante Fortaleza en el cuadrangular A.

Al mismo tiempo, comentaron sobre el empate entre Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga.

