Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 24 de noviembre de 2025

Peláez y De Francisco de este 24 de noviembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco, este 24 de noviembre, hablaron acerca de la polémica en el juego entre América de Cali y Junior de Barranquilla. ¿Fue gol de los visitantes?.

Asimismo, se refirieron al triplete que anotó Hugo Rodallega ante Fortaleza en el cuadrangular A.

Al mismo tiempo, comentaron sobre el empate entre Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga.

Escuche el capítulo completo aquí: