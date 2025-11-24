Independiente Medellín y Atlético Nacional igualaron 0-0 por la fecha 2 de los cuadrangulares. Foto: David Jaramillo/ Colprensa.

Este domingo, 23 de noviembre, se dio continuidad a la segunda jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y uno de los partidos más destacados se dio en la ciudad de Medellín, donde hubo una nueva edición del clásico antioqueño entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional.

En un partido disputado y de ida y vuelta, en el que la falta de definición fue la protagonista, Independiente Medellín y Atlético Nacional empataron 0-0 en el estadio Atanasio Girardot.

Una de las jugadas más destacadas se presentó en el primer tiempo, exactamente en el minuto 23, cuando el portero David Ospina realizó una doble atajada. La primera de ellas fue a un remate de media distancia Jarlan Barrera y en el rebote le detuvo el tiro a Brayan León.

⚽🔥¡Doble atajada de David Ospina! Medellín sigue generando peligro y se salvó Nacional!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/sSC715HBSw — Win Sports (@WinSportsTV) November 23, 2025

Con este resultado, Atlético Nacional, junto a Junior, se ubican como líderes del grupo A con cuatro puntos, mientras Independiente Medellín y América de Cali quedaron en el fondo de la tabla con una unidad.

En la siguiente jornada, Atlético Nacional se enfrenta a Junior el próximo miércoles 26 de noviembre. El partido será a las 8:30 p.m. y se disputará en el estadio Atanasio Girardot.

Al día siguiente (jueves 27 de noviembre), Independiente Medellín visita al América de Cali. El compromiso se realizará a las 7:30 p.m. en el estadio Pascual Guerrero.

