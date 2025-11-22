Lanús es campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 5-4 por penales a Atlético Mineiro

Lanús de Argentina se consagró este sábado como campeón de la Copa Sudamericana 2025 al vencer 5-4 en definición por penales al brasileño Atlético Mineiro en la final disputada en Asunción.

En la tercera vez que pelea por la corona de esta competición, el Granate de la provincia de Buenos Aires forzó la definición desde el punto penal tras un partido poco destacado en el estadio Defensores del Chaco que finalizó 0-0 tras 120 minutos.

El portero Nahuel Losada fue la figura al atajar tres disparos desde los doce pasos, incluido uno del ídolo albinegro Hulk.

Ahora Lanús tiene en sus vitrinas dos copas de la Sudamericana, sumando la de 2013, algo que solo han logrado otros cinco equipos, entre ellos grandes de la región como Boca Juniors e Independiente de Avellaneda.