🔴EN VIVO Lanús vs. Atlético Mineiro: Siga el minuto a minuto de la final de la Copa Sudamericana

Este sábado, 22 de noviembre, se define uno de los torneos internacionales más importantes del continente. Lanús y Atlético Mineiro juegan la final de la Copa Sudamericana.Los argentinos llegan a este partido luego de vencer en las semifinales a la Universidad de Chile con un marcador global de 3-2. ‘El Granate’ espera conseguir su segunda Copa Sudamericana tras la conseguida en el 2013.Por su parte, los dirigidos por Jorge Sampaoli golearon a Independiente del Valle y se aseguraron su pase a la gran final. Pese a que Atlético Mineiro no ha ganado nunca la Copa Sudamericana, en sus vitrinas yace la Copa Libertadores del año 2013.