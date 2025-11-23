Santa Fe goleó 3-0 Fortaleza con triplete de Hugo Rodallega

Hugo Rodallega marcó triplete y así quedó en la tabla de goleadores de la Liga Colombiana / Colprensa

Con un triplete de Hugo Rodallega, Independiente Santa Fe derrotó este sábado por 3-0 a Fortaleza, una victoria que revive a ‘los Cardenales’ en los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana.

‘Hugol’, de 40 años de edad, sacudió las piolas de la portería custodiada por Jordan García en los minutos 61, 70 y en el 87 -de penalti-, por lo que salió en medio de aplausos para darle paso al juvenil Martín Palacios.

El ariete, que ha jugado en equipos de México, Inglaterra, Turquía y Brasil, fue pieza fundamental para que Santa Fe conquistara el décimo título el semestre pasado.

Los Cardenales supieron encontrar el camino del triunfo y se las arreglaron para manejar el juego luego de la expulsión de Elvis Perlaza por doble amarilla en el minuto 51, una ventaja que Fortaleza no pudo aprovechar.

El primer tiempo fue trabado y pese a que Santa Fe hiló jugadas de gol, no las pudo concretar gracias al comportamiento de la defensa del oponente, bien respaldada por el portero García.

Sin embargo, para el segundo tiempo desató una andanada de ataques que le dieron la ventaja definitiva, con lo que logró su primer triunfo en el Grupo B.

Ambos equipos perdieron en la primera jornada. Santa Fe cayó de visitante ante Atlético Bucaramanga (1-0), mientras que Fortaleza perdió de local con Deportes Tolima (0-1), que hoy recibe en su patio al Atlético Bucaramanga.

La jornada continúa este domingo con el clásico regional entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, partido del Grupo A que centra la atención porque ambos llegan con realidades opuestas: el Poderoso de la Montaña perdió y ‘el Verdolaga’ ganó en la fecha de apertura.

El Medellín vive momentos difíciles debido a que en su primera salida perdió por 1-0 con Junior y, por lo tanto, una segunda derrota sería algo cercano a una catástrofe.

En este grupo, llamado de la “muerte”, el Junior visitará al América de Cali, que perdió la fecha pasada con Atlético Nacional, en un encuentro que se disputará en el estadio Pascual Guerrero.