Santa Fe vs. Fortaleza EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto de los cuadrangulares finales del FPC
Este partido corresponde a la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay-II.
Este sábado, 22 de noviembre, Santa Fe recibe a Fortaleza en busca de un cupo para la final del fútbol colombiano.
Los dirigidos por Francisco López llegan este encuentro luego de perder en la primera fecha ante Atlético Bucaramanga por la mínima. De igual forma, ‘Los amix’ cayeron 1 a 0 ante Tolima.
Ambos equipos necesitan los tres puntos, no sumar significaría quedar muy abajo en el grupo.
Siga el minuto a minuto del partido a continuación:
Falta de Daniel Torres (Independiente Santa Fe).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Andrés Arroyo (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Andrés Ricaurte con un pase de cabeza.
Remate fallado por Jonathan Marulanda (Fortaleza CEIF) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda.
Remate fallado por Kelvin Flórez (Fortaleza CEIF) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Andrés Mosquera.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Kelvin Flórez (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sebastián Valencia.
Falta de Andrés Arroyo (Fortaleza CEIF).
Elvis Perlaza (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Daniel Torres (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Christian Mafla.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento