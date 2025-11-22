Santa Fe vs. Fortaleza EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto de los cuadrangulares finales del FPC

Este sábado, 22 de noviembre, Santa Fe recibe a Fortaleza en busca de un cupo para la final del fútbol colombiano.

Los dirigidos por Francisco López llegan este encuentro luego de perder en la primera fecha ante Atlético Bucaramanga por la mínima. De igual forma, ‘Los amix’ cayeron 1 a 0 ante Tolima.

Ambos equipos necesitan los tres puntos, no sumar significaría quedar muy abajo en el grupo.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación: