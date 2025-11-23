EN VIVO 🔴Tolima vs. Bucaramanga: siga el minuto a minuto del partido de la Liga Betplay

Este sábado, 22 de noviembre, Bucaramanga visita a Tolima por la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay-II.

Tanto Tolima como Bucaramanga consiguieron victorias en la primera fecha, es por eso por lo que una victoria el día de hoy dejaría muy bien posicionado al equipo ganador.

Además, ambos equipos ya tienen conocimiento de la goleada de Santa Fe 3-0 sobre Fortaleza, por ende, buscarán ganar y alejarse del conjunto capitalino.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación: