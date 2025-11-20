Junior vs. Medellín 🔴EN VIVO: siga el minuto a minuto del primer partido del cuadrangular A del FPC
El cuadrangular A lo completa América de Cali y Atlético Nacional.
Este miércoles, 19 de noviembre, se lleva a cabo el primer encuentro del cuadrangular A del cierre de la Liga BetPlay. Los protagonistas de este duelo son Junior de Barranquilla, quien recibe a Independiente Medellín.
Medellín juega estos cuadrangulares sabiendo que tiene la ventaja deportiva por quedar primero en el ‘todos contra todos’.
Por su parte, el Junior fue quinto en la primera parte de la Liga.
Siga el minuto a minutos del partido a continuación:
Jarlan Barrera (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda derecha.
¡Gooooool! Junior 1, Independiente Medellín 0. Yimmi Chará (Junior) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería.
Fuera de juego, Junior. Yeison Suárez intentó un pase en profundidad pero Guillermo Paiva estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Daniel Londoño (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Jarlan Barrera tras botar una falta.
Jarlan Barrera (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Yimmi Chará (Junior).
Remate fallado por Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jaime Alvarado.
Falta de Daniel Rivera (Junior).
Leyser Chaverra (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Didier Moreno (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Leyser Chaverra (Independiente Medellín).
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Eder Chaux sustituyendo a Washington Aguerre debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Junior).
Remate fallado por Leyser Chaverra (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Esneyder Mena.
Remate parado por bajo a la izquierda. Daniel Londoño (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Brayan Léon.
Remate rechazado de Brayan Léon (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Esneyder Mena.
Remate fallado por Yeison Suárez (Junior) remate con la izquierda desde mas de 30 metros muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Washington Aguerre (Independiente Medellín).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Esneyder Mena (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Brayan Léon.
Remate fallado por Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Leyser Chaverra.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Mauro Silveira.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jarlan Barrera.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Mauro Silveira.
Remate rechazado de Brayan Léon (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Washington Aguerre.
Falta de Didier Moreno (Junior).
Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Carlos Esparragoza (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Alexis Serna (Independiente Medellín).
Falta de Yimmi Chará (Junior).
Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Yimmi Chará (Junior) remate con la derecha desde el centro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento