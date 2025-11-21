EN VIVO 🔴Nacional vs. América de Cali: siga el minuto a minuto de uno de los clásicos del país
Atlético Nacional y América comparten grupo de cuadrangulares con Junior e Independiente Medellín.
Este jueves, 20 de noviembre, se juega uno de los clásicos más emblemáticos del país. Para esta ocasión Nacional recibe a América por la primera fecha del cuadrangular final de la Liga BetPlay-II.
El grupo A de los cuadrangulares es completado por Junior de Barranquilla e Independiente Medellín, quienes ya se enfrentaron.
Siga el minuto a minuto a continuación:
Final del partido, Junior 1, Independiente Medellín 0.
Final segunda parte, Junior 1, Independiente Medellín 0.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Steven Rodríguez.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Mauro Silveira.
Fáiner Torijano (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Guillermo Celis (Junior).
Cambio en Junior, entra al campo Bryan Castrillón sustituyendo a José Enamorado.
Cambio en Junior, entra al campo Steven Rodríguez sustituyendo a Guillermo Paiva debido a una lesión.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Jader Valencia sustituyendo a Jaime Alvarado.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Juan Arizala sustituyendo a Francisco Chaverra.
Remate rechazado de Jesús Rivas (Junior) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de José Enamorado.
Remate fallado por Brayan Léon (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jaime Alvarado con un centro al área tras botar una falta.
Edwin Herrera (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Luis Sandoval (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Edwin Herrera (Junior).
Cambio en Junior, entra al campo Jesús Rivas sustituyendo a Didier Moreno debido a una lesión.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Daniel Rivera.
Remate rechazado de Leyser Chaverra (Independiente Medellín) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Léider Berrío con un centro al área.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Daniel Rivera.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Jermein Peña.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Mauro Silveira.
Remate parado por bajo a la izquierda. Léider Berrío (Independiente Medellín) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Luis Sandoval.
Brayan Léon (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Daniel Rivera (Junior).
Jaime Alvarado (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Guillermo Paiva (Junior).
Cambio en Junior, entra al campo Joel Canchimbo sustituyendo a Carlos Esparragoza.
Remate fallado por José Enamorado (Junior) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Didier Moreno.
Fuera de juego, Junior. Didier Moreno intentó un pase en profundidad pero Guillermo Paiva estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Junior. Corner cometido por Leyser Chaverra.
Mano de Brayan Léon (Independiente Medellín).
Falta de Jaime Alvarado (Independiente Medellín).
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Léider Berrío sustituyendo a Jarlan Barrera.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Luis Sandoval sustituyendo a Alexis Serna.
Remate fallado por Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Brayan Léon.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Mauro Silveira (Junior).
Remate rechazado de Leyser Chaverra (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Brayan Léon.
Daniel Londoño (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Guillermo Paiva (Junior).
Jarlan Barrera (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Guillermo Paiva (Junior).
Daniel Londoño (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Didier Moreno (Junior).
Remate fallado por Edwin Herrera (Junior) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de José Enamorado con un centro al área.
Remate fallado por Francisco Chaverra (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto tras botar una falta.
Yeison Suárez (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Esneyder Mena (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Yeison Suárez (Junior).
Corner,Junior. Corner cometido por Daniel Londoño.
Empieza segunda parte Junior 1, Independiente Medellín 0.
Cambio en Junior, entra al campo Jermein Peña sustituyendo a Javier Báez.
Brayan Léon (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla.
Javier Báez (Junior) ha visto tarjeta amarilla.
Final primera parte, Junior 1, Independiente Medellín 0.
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Leyser Chaverra (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Leyser Chaverra (Independiente Medellín).
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Mano de Guillermo Celis (Junior).
Yimmi Chará (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Brayan Léon (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Yimmi Chará (Junior).
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Esneyder Mena (Independiente Medellín).
Guillermo Celis (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Guillermo Celis (Junior).
Jarlan Barrera (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda derecha.
¡Gooooool! Junior 1, Independiente Medellín 0. Didier Moreno (Junior) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Yimmi Chará.
Remate fallado por Yimmi Chará (Junior) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Remate rechazado de José Enamorado (Junior) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Carlos Esparragoza.
Remate rechazado de Yimmi Chará (Junior) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Carlos Esparragoza.
Fuera de juego, Junior. Yeison Suárez intentó un pase en profundidad pero Guillermo Paiva estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Daniel Londoño (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Jarlan Barrera tras botar una falta.
Jarlan Barrera (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Yimmi Chará (Junior).
Remate fallado por Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Brayan Léon con un pase de cabeza.
Falta de Daniel Rivera (Junior).
Leyser Chaverra (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Didier Moreno (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Leyser Chaverra (Independiente Medellín).
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Eder Chaux sustituyendo a Washington Aguerre debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Junior).
Remate fallado por Leyser Chaverra (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Esneyder Mena.
Remate parado por bajo a la izquierda. Daniel Londoño (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Brayan Léon.
Remate rechazado de Brayan Léon (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Esneyder Mena.
Remate fallado por Yeison Suárez (Junior) remate con la izquierda desde mas de 30 metros muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Washington Aguerre (Independiente Medellín).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Esneyder Mena (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Brayan Léon.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Esneyder Mena.
Remate fallado por Esneyder Mena (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Brayan Léon.
Remate fallado por Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Leyser Chaverra.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Mauro Silveira.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jarlan Barrera.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Mauro Silveira.
Remate rechazado de Brayan Léon (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Washington Aguerre.
Falta de Didier Moreno (Junior).
Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Carlos Esparragoza (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Alexis Serna (Independiente Medellín).
Falta de Yimmi Chará (Junior).
Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Yimmi Chará (Junior) remate con la derecha desde el centro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento