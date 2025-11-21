EN VIVO 🔴Nacional vs. América de Cali: siga el minuto a minuto de uno de los clásicos del país

Nacional vs. América en el partido de ida de la Copa Colombia / Colprensa

Este jueves, 20 de noviembre, se juega uno de los clásicos más emblemáticos del país. Para esta ocasión Nacional recibe a América por la primera fecha del cuadrangular final de la Liga BetPlay-II.

El grupo A de los cuadrangulares es completado por Junior de Barranquilla e Independiente Medellín, quienes ya se enfrentaron.

Siga el minuto a minuto a continuación: