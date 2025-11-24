América de Cali no pudo con Junior y empató 1-1 en la segunda jornada de cuadrangulares

Este domingo, 23 de noviembre, continuó la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y uno de los compromisos más destacados se dio en la capital del departamento del Valle del Cauca, donde se enfrentaron América de Cali y Junior.

En un juego reñido y de ida y vuelta, América de Cali y Junior igualaron 1-1 en el estadio Pascual Guerrero.

Cristian Barrios marcó para el América en el minuto 63, mientras que un autogol de Jean Carlos Pestaña al 86′ le dio la igualdad al conjunto rojiblanco. José Cavadía y Rafael Carrascal fueron expulsados en el equipo local.

La primera anotación del partido fue para el cuadro local y llegó en el minuto 63, cuando Cristian Barrios marcó con un cabezazo dentro del área, tras un centro desde el costado izquierdo de Jan Lucumí.

Sin embargo, la alegría no duró mucho porque el juego se igualaría. En el minuto 86, Jean Carlo Pestaña marcó en propia puerta al intentar rechazar un balón, tras una atajada de Jorge Soto.

👹⚽🦈¡Vibrante partido en el Pascual Guerrero y dividieron puntos! América empató 1 a 1 con Junior en la segunda jornada del cuadrangular A de #LALIGAxWIN. pic.twitter.com/Z2xNX9kqYT — Win Sports (@WinSportsTV) November 24, 2025

Con este empate, Atlético Nacional y Junior se mantiene como líderes del grupo A con cuatro puntos, mientras que Independiente Medellín y América de Cali están en el fondo de la tabla con una unidad.

En la siguiente fecha, Junior visita a Atlético Nacional el próximo miércoles 26 de noviembre. El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot a las 8:30 p.m.

Al siguiente día (jueves 27 de noviembre), América de Cali recibe la visita de Independiente Medellín. El partido se realizará a las 7:30 p.m. en el estadio Pascual Guerrero.

