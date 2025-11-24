América vs. Junior EN VIVO 🔴: Siga el minuto a minuto del partido de cuadrangulares de la Liga BetPlay
Este encuentro corresponde a la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay-II.
Este domingo, 23 de noviembre, Junior de Barranquilla visitará el estadio Pascual Guerrero en donde se enfrentará al América por la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.
El conjunto barranquillero viene de ganarle de por la mínima y de local al Medellín. Sumando así tres puntos que lo mantienen de momento en el segundo lugar del grupo A.
Por su parte, la ‘mecha’ perdió el cálcico ante Atlético Nacional, actualmente es último del grupo y debe sumar de a tres, para no perderle la pisada a los demás equipos.
Siga el minuto a minuto del partido a continuación:
Remate fallado por Guillermo Paiva (Junior) remate con la derecha desde el centro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento