Agéndese: fecha, hora y por dónde ver la jornada 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II

Sigue el ruedo de la primera división del Fútbol Profesional Colombiano y se llega a la mitad de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025 - II cuando se dispute la tercera fecha de esta fase.

En la segunda fecha, de la que ya se jugaron todos los partidos y fueron los empates los resultados que predominaron, los marcadores quedaron de la siguiente manera:

¿Cómo quedó la fecha 2?

Grupo A

Independiente Medellín 0 - 0 Atlético Nacional

América de Cali 1 - 1 Junior de Barranquilla

Grupo B

Santa Fe 3 - 0 Fortaleza

Tolima 0 - 0 Bucaramanga

¿Cómo se jugará la fecha 3 de los cuadrangulares de la LigaBetPlay 2025-II?

Estos son los partidos que se jugarán en la fecha 3 de los cuadrangulares, en cada grupo.

Grupo A

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla

América de Cali vs. Independiente Medellín

Grupo B

Bucaramanga vs. Fortaleza

Santa Fe vs. Tolima

¿Fecha y hora de la jornada 3 los cuadrangulares de la LigaBetPlay 2025-II?

Así definió la Dimayor las fechas y los horarios de los partidos válidos por la fecha 3. Conózcalos y agéndese.

Grupo A

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla

Miércoles, 26 de noviembre

El partido se disputa a las 8:30 de la noche

Estadio Atanasio Girardot

América de Cali vs. Independiente Medellín

Jueves, 27 de noviembre

El partido se disputa a las 7:30 de la noche

Estadio Pascual Guerrero

Grupo B

Bucaramanga vs. Fortaleza

Miércoles, 26 de noviembre

El partido se juega a las 6:30 de la tarde

Estadio Departamental Américo Montanini

Santa Fe vs. Tolima

Martes, 25 de noviembre

El partido se juega a las 7:30 de la noche

Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’

¿Cómo está la tabla de posiciones de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II tras la fecha 2?

Así está la tabla de posiciones, en donde los grupos se mantienen parejos y aún no hay líderes definitivos.

Grupo A

Posición Equipo Puntos 1 Junior 4 2 Atlético Nacional 4 3 América 1 4 Medellín 1

Grupo B

Posición Equipo Puntos 1 Tolima 4 2 Bucarmanga 4 3 Santa Fe 3 4 Fortaleza 0

¿Cómo funciona la fase de los cuadrangulares?

Se debe recordar que, en este caso, cada grupo está conformado por cuatro equipos, cada equipo se enfrentará a los demás en dos ocasiones, de visitante y de local, para un total de 24 partidos por grupo.

El ganador de cada zona (A y B), es decir, quienes queden primero en cada grupo, serán los dos equipos que disputen la final.

Además, Medellín y Deportes Tolima se quedaron con el punto invisible, tras su regularidad en la competencia.

Esta es una ventaja deportiva dentro de los cuadrangulares para estos dos cuadros por haber quedado primero y segundo en el todos contra todos que, en caso de empate en puntos en su respectivo grupo, permite definir paso a la final.

¿Por dónde ver EN VIVO los partidos de la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II?

Los partidos de la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales se podrá ver EN VIVO por medio de los canales de Win Sports.

