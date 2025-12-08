🔴 Medellín vs. Junior EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay

Este lunes 8 de diciembre de 2025, a partir de las 5:15 de la tarde, Deportivo Independiente Medellín y Junior de Barranquilla se enfrentan en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín, en la sexta fecha del cuadrangular semifinal del grupo A de la Liga BetPlay 2025-II.

Junior, que tiene 11 puntos en la tabla, busca avanzar directamente a la final del torneo. Un empate le serviría para asegurar el cupo.

Medellín, por su parte, necesita sumar tres puntos para aspirar a la reclasificación internacional.

Minuto a minuto: Nacional vs. América

Siga el minuto a minuto del partido entre Medellín y Junior a partir de las 5:15 de la tarde: