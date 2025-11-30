🔴 Junior vs. Nacional EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del cuadrangular A del FPC

Este domingo, 30 de noviembre, Junior recibe la visita de Atlético Nacional en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en partido válido por la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales del FPC.

Ambos equipos comparten el liderato del cuadrangular A, por lo que quien gane pondrá un piel en la final de torneo clausura de la Liga BetPlay.

Siga EN VIVO el minuto a minuto a continuación: