🔴 Junior vs. Nacional EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del cuadrangular A del FPC
Este juego entre barranquilleros y paisas podría definir el equipo del cuadrangular A que pondrá un pie en la final del FPC.
Este domingo, 30 de noviembre, Junior recibe la visita de Atlético Nacional en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en partido válido por la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales del FPC.
Ambos equipos comparten el liderato del cuadrangular A, por lo que quien gane pondrá un piel en la final de torneo clausura de la Liga BetPlay.
Siga EN VIVO el minuto a minuto a continuación:
Remate fallado por Dairon Asprilla (Atlético Nacional) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
Remate fallado por William Tesillo (Atlético Nacional) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo que se pierde por la izquierda. Asistencia de Camilo Cándido tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Lucas Monzón.
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo César Haydar sustituyendo a Simón García debido a una lesión.
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Andrés Salazar sustituyendo a Juan Bauza.
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Edwin Cardona sustituyendo a Juan Manuel Rengifo.
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Marlos Moreno sustituyendo a Marino Hinestroza.
Didier Moreno (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Dairon Asprilla (Atlético Nacional).
Remate fallado por William Tesillo (Atlético Nacional) remate con la izquierda escorado desde la izquierda que se pierde por la izquierda. Asistencia de Juan Manuel Rengifo con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Lucas Monzón.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Mauro Silveira.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marino Hinestroza (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dairon Asprilla.
¡Gooooool! Junior 1, Atlético Nacional 1. Joel Canchimbo (Junior) remate con la derecha desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de José Enamorado con un centro al área tras un contraataque.
Remate rechazado de Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Camilo Cándido con un centro al área.
Corner,Junior. Corner cometido por Andrés Román.
Fuera de juego, Junior. Jesús Rivas intentó un pase en profundidad pero José Enamorado estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Joel Canchimbo (Junior).
Jorman Campuzano (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Cambio en Junior, entra al campo Joel Canchimbo sustituyendo a Guillermo Celis.
Remate fallado por Didier Moreno (Junior) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Guillermo Paiva con un pase de cabeza tras botar una falta.
Yimmi Chará (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de William Tesillo (Atlético Nacional).
Remate fallado por Andrés Román (Atlético Nacional) remate con la derecha muy escorado desde la derecha el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Mateus Uribe.
Remate rechazado de Yimmi Chará (Junior) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Fuera de juego, Atlético Nacional. Juan Manuel Rengifo intentó un pase en profundidad pero Dairon Asprilla estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional).
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Yimmi Chará (Junior) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión William Tesillo (Atlético Nacional).
Remate rechazado de Yeison Suárez (Junior) remate con la izquierda desde fuera del área.
Falta de Mateus Uribe (Atlético Nacional).
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Empieza segunda parte Junior 0, Atlético Nacional 1.
Cambio en Junior, entra al campo Jesús Rivas sustituyendo a Bryan Castrillón.
Final primera parte, Junior 0, Atlético Nacional 1.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jefersson Martínez (Junior).
Juan Bauza (Atlético Nacional) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Juan Bauza (Atlético Nacional).
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en la banda derecha.
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Didier Moreno (Junior).
Remate fallado por Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de William Tesillo.
¡Gooooool! Junior 0, Atlético Nacional 1. Dairon Asprilla (Atlético Nacional) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Juan Manuel Rengifo con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Lucas Monzón.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Mauro Silveira.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Dairon Asprilla (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Juan Manuel Rengifo.
Remate fallado por Bryan Castrillón (Junior) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Yeison Suárez.
Andrés Román (Atlético Nacional) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Yimmi Chará (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Andrés Román (Atlético Nacional).
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Mauro Silveira.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Camilo Cándido (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Juan Bauza.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Guillermo Paiva (Junior) remate de cabeza desde fuera del área. Asistencia de Daniel Rivera.
Remate parado por bajo a la izquierda. Marino Hinestroza (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Juan Manuel Rengifo.
Falta de Jhomier Guerrero (Junior).
Camilo Cándido (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Simón García (Atlético Nacional) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Guillermo Paiva (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Simón García (Atlético Nacional).
Fuera de juego, Atlético Nacional. Simón García intentó un pase en profundidad pero Dairon Asprilla estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Guillermo Paiva (Junior).
William Tesillo (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Dairon Asprilla (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mateus Uribe.
Falta de Daniel Rivera (Junior).
Dairon Asprilla (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate fallado por José Enamorado (Junior) remate con la izquierda desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Guillermo Paiva.
Remate fallado por Guillermo Paiva (Junior) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de José Enamorado.
Remate fallado por Guillermo Paiva (Junior) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Bryan Castrillón con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Junior. Corner cometido por William Tesillo.
Falta de Jorman Campuzano (Atlético Nacional).
Guillermo Paiva (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Guillermo Paiva (Junior).
David Ospina (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Didier Moreno (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Andrés Román (Atlético Nacional).
Fuera de juego, Atlético Nacional. Jorman Campuzano intentó un pase en profundidad pero Mateus Uribe estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Lucas Monzón (Junior).
Juan Bauza (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Jhomier Guerrero (Junior) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Guillermo Paiva con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Jhomier Guerrero (Junior) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jorman Campuzano (Atlético Nacional).
Jhomier Guerrero (Junior) remata al poste derecho, remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de José Enamorado.
Remate fallado por Marino Hinestroza (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Camilo Cándido.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Mateus Uribe.
Fuera de juego, Junior. José Enamorado intentó un pase en profundidad pero Yimmi Chará estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Guillermo Paiva (Junior) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Yimmi Chará.
Falta de Dairon Asprilla (Atlético Nacional).
Lucas Monzón (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento