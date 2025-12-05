Junior derrotó 2-1 al América y se clasificó a la final del FPC: jugará contra Tolima

Tras la victoria de Atlético Nacional frente a Independiente Medellín, Junior hizo su tarea y derrotó 2-1 al América de Cali, lo que le valió la clasificación a la final del FPC, en donde se enfrentará contra el Deportes Tolima.

Junior inició perdiendo el juego, pero consiguió remontar en los últimos minutos del partido.

Reviva el minuto a minuto del partido aquí: