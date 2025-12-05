Junior derrotó 2-1 al América y se clasificó a la final del FPC: jugará contra Tolima
Junior inició perdiendo el juego, pero consiguió remontar.
Tras la victoria de Atlético Nacional frente a Independiente Medellín, Junior hizo su tarea y derrotó 2-1 al América de Cali, lo que le valió la clasificación a la final del FPC, en donde se enfrentará contra el Deportes Tolima.
Reviva el minuto a minuto del partido aquí:
Final del partido, Junior 2, América de Cali 1.
Final segunda parte, Junior 2, América de Cali 1.
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Mateo Castillo (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Mateo Castillo (América de Cali).
Falta de Teófilo Gutiérrez (Junior).
Mateo Castillo (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Steven Rodríguez (Junior) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Yimmi Chará.
Cambio en América de Cali, entra al campo Adrián Ramos sustituyendo a Omar Bertel.
Fabián Ángel (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Fabián Ángel (Junior).
Josen Escobar (América de Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Yimmi Chará (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jan Lucumí (América de Cali).
¡Gooooool! Junior 2, América de Cali 1. Didier Moreno (Junior) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Yimmi Chará tras un saque de esquina.
Remate rechazado de Didier Moreno (Junior) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Teófilo Gutiérrez con un centro al área.
Corner,Junior. Corner cometido por Rafael Carrascal.
Remate fallado por Jan Lucumí (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Nicolás Hernández.
Cambio en América de Cali, entra al campo Kevin Angulo sustituyendo a Yojan Garcés.
Yojan Garcés (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Yojan Garcés (América de Cali).
Jermein Peña (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Yeison Suárez (Junior) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Edwin Herrera.
Cambio en Junior, entra al campo Edwin Herrera sustituyendo a Jhomier Guerrero.
Cambio en Junior, entra al campo Steven Rodríguez sustituyendo a Guillermo Paiva.
Cambio en América de Cali, entra al campo Marcos Mina sustituyendo a Jhon Palacios.
Cristian Barrios (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhomier Guerrero (Junior).
Corner,Junior. Corner cometido por Mateo Castillo.
Remate rechazado de Yeison Suárez (Junior) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de José Enamorado.
Falta de Omar Bertel (América de Cali).
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate fallado por Yojan Garcés (América de Cali) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Rafael Carrascal tras botar una falta.
Teófilo Gutiérrez (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Josen Escobar (América de Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Teófilo Gutiérrez (Junior).
¡Gooooool! Junior 1, América de Cali 1. Jermein Peña (Junior) marca de libre directo, remate con la derecha a la escuadra izquierda.
Nicolás Hernández (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla.
Falta de Nicolás Hernández (América de Cali).
Guillermo Paiva (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Cristian Barrios (América de Cali).
Yimmi Chará (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Cambio en Junior, entra al campo Teófilo Gutiérrez sustituyendo a Joel Canchimbo.
¡Gooooool! Junior 0, América de Cali 1. Josen Escobar (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Cristian Barrios.
Jermein Peña (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jan Lucumí (América de Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jermein Peña (Junior).
Corner,Junior. Corner cometido por Jorge Soto.
Remate parado por bajo a la izquierda. Yimmi Chará (Junior) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Remate rechazado de Jhomier Guerrero (Junior) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Yimmi Chará.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. José Enamorado (Junior) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jermein Peña.
Fuera de juego, América de Cali. Cristian Barrios intentó un pase en profundidad pero Jhon Palacios estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Rafael Carrascal (América de Cali).
Guillermo Paiva (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate fallado por Yojan Garcés (América de Cali) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Josen Escobar.
Jan Lucumí (América de Cali) remata al poste izquierdo, remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Omar Bertel.
Remate fallado por Rafael Carrascal (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Mateo Castillo.
Falta de Jhomier Guerrero (Junior).
Jhon Palacios (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Guillermo Paiva (Junior).
Rafael Carrascal (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Andrés Mosquera (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Joel Canchimbo (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Andrés Mosquera (América de Cali).
Fuera de juego, América de Cali. Andrés Mosquera intentó un pase en profundidad pero Jhon Palacios estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Guillermo Paiva (Junior) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de José Enamorado con un centro al área.
Cambio en Junior, entra al campo Fabián Ángel sustituyendo a Bryan Castrillón.
Empieza segunda parte Junior 0, América de Cali 0.
Final primera parte, Junior 0, América de Cali 0.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Yeison Suárez.
Remate fallado por Jan Lucumí (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jhon Palacios.
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Remate fallado por Jermein Peña (Junior) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Yimmi Chará.
Jhon Palacios (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jermein Peña (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Palacios (América de Cali).
Remate rechazado de Jan Lucumí (América de Cali) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Jermein Peña.
Remate fallado por Jhon Palacios (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Cristian Barrios.
Falta de Didier Moreno (Junior).
Jan Lucumí (América de Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Fuera de juego, América de Cali. Jhon Palacios intentó un pase en profundidad pero Jan Lucumí estaba en posición de fuera de juego.
Falta de José Enamorado (Junior).
Jan Lucumí (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Nicolás Hernández (América de Cali).
Remate fallado por Omar Bertel (América de Cali) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Remate rechazado de Jhon Palacios (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jan Lucumí.
Cambio en Junior, entra al campo Joel Canchimbo sustituyendo a Guillermo Celis debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Guillermo Celis (Junior).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Guillermo Celis (Junior).
Bryan Castrillón (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Rafael Carrascal (América de Cali).
Guillermo Paiva (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jan Lucumí (América de Cali).
Falta de Yeison Suárez (Junior).
Mateo Castillo (América de Cali) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jhon Palacios (América de Cali).
Didier Moreno (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jan Lucumí (América de Cali).
Remate rechazado de Jhomier Guerrero (Junior) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Guillermo Paiva.
Remate fallado por José Enamorado (Junior) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho que se pierde por la izquierda.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Bryan Castrillón.
Josen Escobar (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Josen Escobar (América de Cali).
Fuera de juego, Junior. Yeison Suárez intentó un pase en profundidad pero Bryan Castrillón estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Guillermo Celis (Junior).
Jan Lucumí (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de José Enamorado (Junior).
Jhon Palacios (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Mateo Castillo (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Bryan Castrillón (Junior).
Falta de Rafael Carrascal (América de Cali).
Didier Moreno (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento