Junior FC VS. América de Cali EN VIVO🔴: siga el minuto a minuto del partidazo de cuadrangulares

Tras la victoria de Atlético Nacional frente a Independiente Medellín, América de Cali buscará conseguir los tres puntos ante Junior de Barranquilla y mantenerse en vida en los cuadrangulares finales.

Un empate de los diablos rojos complicaría bastante el panorama para llegar a la gran final, donde ya Deportes Tolima espera por conocer su rival.

Siga el minuto a minuto del partido aquí: