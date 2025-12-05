Junior FC VS. América de Cali EN VIVO🔴: siga el minuto a minuto del partidazo de cuadrangulares
El equipo de los tiburones buscará mantener el liderato del grupo y acercarse un paso más a la final.
Tras la victoria de Atlético Nacional frente a Independiente Medellín, América de Cali buscará conseguir los tres puntos ante Junior de Barranquilla y mantenerse en vida en los cuadrangulares finales.
Un empate de los diablos rojos complicaría bastante el panorama para llegar a la gran final, donde ya Deportes Tolima espera por conocer su rival.
Siga el minuto a minuto del partido aquí:
Remate fallado por Jermein Peña (Junior) remate con la derecha desde fuera del área.
Jhon Palacios (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jermein Peña (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Palacios (América de Cali).
Remate rechazado de Jan Lucumí (América de Cali) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Jermein Peña.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Jermein Peña.
Remate fallado por Jhon Palacios (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Cristian Barrios.
Falta de Didier Moreno (Junior).
Jan Lucumí (América de Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Fuera de juego, América de Cali. Jhon Palacios intentó un pase en profundidad pero Jan Lucumí estaba en posición de fuera de juego.
Falta de José Enamorado (Junior).
Jan Lucumí (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Nicolás Hernández (América de Cali).
Remate fallado por Omar Bertel (América de Cali) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Remate rechazado de Jhon Palacios (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jan Lucumí.
Se reanuda el partido.
Cambio en Junior, entra al campo Joel Canchimbo sustituyendo a Guillermo Celis.
El juego está detenido debido a una lesión Guillermo Celis (Junior).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Guillermo Celis (Junior).
Bryan Castrillón (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Rafael Carrascal (América de Cali).
Guillermo Paiva (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jan Lucumí (América de Cali).
Falta de Yeison Suárez (Junior).
Mateo Castillo (América de Cali) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jhon Palacios (América de Cali).
Didier Moreno (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jan Lucumí (América de Cali).
Remate rechazado de Jhomier Guerrero (Junior) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Guillermo Paiva.
Remate fallado por José Enamorado (Junior) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho que se pierde por la izquierda.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Bryan Castrillón.
Josen Escobar (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Josen Escobar (América de Cali).
Fuera de juego, Junior. Yeison Suárez intentó un pase en profundidad pero Bryan Castrillón estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Guillermo Celis (Junior).
Jan Lucumí (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de José Enamorado (Junior).
Jhon Palacios (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Mateo Castillo (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Bryan Castrillón (Junior).
Falta de Rafael Carrascal (América de Cali).
Didier Moreno (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento