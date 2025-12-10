MinHacienda defiende polémico decreto pensional: “futuros pensionados no deben cotizar más”

El Gobierno nacional salió a defender este martes, 9 de diciembre, el proyecto de decreto con el que busca girar menos recursos a las aseguradoras para cubrir las pensiones por invalidez o muerte que, además, afectaría a quienes buscan una pensión de renta vitalicia (mesada fija por el resto de la vida).

Al respecto, el Ministerio de Hacienda afirmó que “el proyecto no implica que los futuros pensionados deban reunir un mayor capital para acceder a su pensión por invalidez o sobrevivencia, como ha sido afirmado por algunos sectores”.

Además, la cartera agregó que “la obligación de cubrir este riesgo incurre en la aseguradora, que asume ese compromiso a través de la prima establecida en la ley (en promedio del 2,6% de las cotizaciones), la cual en 2024 llegó a $5,22 billones”.

No obstante, la cartera no menciona que el decreto hace las primas más caras. Además, la ley establece un límite de 3% de la cotización del trabajador para pagar seguros y comisión del fondo privado de pensión. A su vez, con el decreto que pretende expedir, el costo del seguro es 3.2%.

Sin embargo, la cartera argumentó que la “Ley 1328 de 2009 facultó al Gobierno para crear un mecanismo que ayudara a mitigar este riesgo para las aseguradoras, pero no estableció que la Nación deba asumirlo en su totalidad”.

Además, sobre las pensiones de vejez, señaló que, aunque el aumento del salario mínimo incide en el valor necesario para financiar una renta vitalicia, si una persona no alcanza ese capital, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima cubre la diferencia. Por ello, el efecto en las finanzas públicas es neutro y la protección para el afiliado se mantiene.

Finalmente, sentenció que, en cuanto a las rentas vitalicias, el proyecto establece que el nuevo parámetro aplicará únicamente para los contratos que se suscriban a partir de 2027, que representan alrededor de 10.000 operaciones anuales. Por consiguiente, no afecta a los cerca de 20 millones de trabajadores afiliados, como se ha indicado.