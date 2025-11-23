Se recuperan los Factores Salariales para los maestros pensionados antes del 13 de abril de 2019

En el 2019, una sentencia del Consejo de Estado generó un fuerte impacto para los docentes del Magisterio colombiano, pues determinó que los maestros no tenían derecho a la inclusión de los factores salariales dentro de su pensión de jubilación. La decisión generó inconformidad en el profesorado a nivel nacional al ver reducido sus ingresos y sus derechos laborales.

Ante este panorama, la firma López Quintero Abogados decidió dar la batalla jurídica para reivindicar el valor de los docentes pensionados antes del 13 de abril de 2019 y sus derechos. De esta manera, insistieron que la aplicación de la determinación del Consejo de Estado vulneraba los derechos consolidades de los profesores.

Foto vía Abogado Yobany López Quintero Ampliar

Ahora, tras más de seis años de lucha jurídica, rigurosa, técnica y persistente, un nuevo fallo corrige el rumbo de la decisión de abril del 2019: el Consejo de Estado reconoció los derechos de los maestros pensionados antes del 13 de abril de 2019 que no recibieron la inclusión de sus factores salariales, por lo que ahora tendrán derecho a la reliquidación de su mesada, al no aplicarles de manera retrospectiva la sentencia de unificación, recuperando un importante retroactivo.

Este hecho histórico para los docentes del país se basó en una estrategia liderada por el doctor Yobany López Quintero y su equipo, quienes demostraron que era improcedente aplicar retroactivamente la decisión del Consejo de Estado.

“Nunca hemos descansado en la defensa de los derechos del magisterio colombiano. Los invitamos a acercarse a nuestra oficina para agilizar y dar continuidad a las reclamaciones de estos derechos”, afirmó el abogado López, en representación de esta firma que hizo posible uno de los logros más importantes para el Magisterio en los últimos años y que beneficiará a más de 40.000 docentes pensionados.

El Dr. Yobany López mencionó que todavía falta un grupo de docentes pensionados después de esta fecha en recuperar este derecho, pero continúa en esta labor.