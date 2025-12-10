“Hemos perdido apoyo de la fiscal, preocupada por su inclusión a la Lista Clinton”: presidente Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a los archivos incautados a alias Calarcá y a los acuerdos logrados al término del séptimo ciclo en el proceso de paz con esa disidencia. Asimismo, destacó que se avanza hacia cinco zonas de concentración para entrar en una fase de “procesos avanzados”, asegurando que el Gobierno no cuenta con la ayuda de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

“Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión a la Lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución socio-jurídica del conflicto armado en varias regiones”, señaló.

El presidente también defendió algunos acuerdos que se han logrado en la negociación con las disidencias de Calarcá, mencionando avances en materia de reclutamiento de menores de edad.

“En el séptimo ciclo de negociaciones con ‘Calarcá’ y su gente, que acaba de terminar con presencia de varios gobiernos extranjeros, se acuerda cesar reclutamientos de menores de 18 años, es decir, finalizar el reclutamiento de menores y liberar a sus comunidades, con apoyo del ICBF, a todos los menores que hoy están en su poder”, señaló el primer mandatario.

A su vez, Petro también destacó que se adelantan procesos en materia de sustitución de cultivos ilícitos: “En el séptimo ciclo de negociación, concluido acertadamente, se promete ayuda al Gobierno en su programa de convertir los cultivos de hoja de la selva amazónica, en selva nuevamente, para revitalizarla”.

Por último, Petro aseguró estar de acuerdo con el presidente Trump de incluir en la Lista Clinton a “empresarios de la muerte, que tratan seres humanos como mercenarios”.