Actualidad

CTI inspecciona dependencias del Ejército y de la SuperVigilancia por escándalo de alias ‘Calarcá’

La inspección del CTI se adelanta en las sedes del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en Bogotá.

CTI y soldados del Ejército de Colombia. Fotos: Colprensa / Getty Images

CTI y soldados del Ejército de Colombia. Fotos: Colprensa / Getty Images

La Fiscalía General de la Nación inspecciona las sedes del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en Bogotá.

Por disposición de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan inspecciones en las sedes del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en Bogotá.

Las actividades de policía judicial están relacionadas con una de las líneas investigativas abiertas en medio del escándalo generado por la presunta filtración de las disidencias de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército Nacional.

Además, estas labores investigativas se realizan en atención a la información extraída de dispositivos electrónicos del autodenominado frente 36 de las disidencias de las Farc.

La Fiscalía busca recopilar elementos materiales probatorios para esclarecer este caso.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad