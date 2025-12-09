CTI inspecciona dependencias del Ejército y de la SuperVigilancia por escándalo de alias ‘Calarcá’

CTI y soldados del Ejército de Colombia. Fotos: Colprensa / Getty Images

La Fiscalía General de la Nación inspecciona las sedes del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en Bogotá.

Por disposición de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan inspecciones en las sedes del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en Bogotá.

Las actividades de policía judicial están relacionadas con una de las líneas investigativas abiertas en medio del escándalo generado por la presunta filtración de las disidencias de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército Nacional.

Además, estas labores investigativas se realizan en atención a la información extraída de dispositivos electrónicos del autodenominado frente 36 de las disidencias de las Farc.

La Fiscalía busca recopilar elementos materiales probatorios para esclarecer este caso.

