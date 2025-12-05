Actualidad

CTI inspecciona Comando de Personal del Ejército e instalaciones de Indumil: esto se sabe

La inspección se adelanta en medio de la búsqueda de elementos materiales probatorios para avanzar en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la presunta infiltración de las disidencias de las Farc, el Ejército Nacional y el Gobierno Nacional.

Foto: CTI de la Fiscalía

Foto: CTI de la Fiscalía

Este 5 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación adelanta una inspección en la sede del Comando de Personal del Ejército Nacional e Indumil.

Esto, en medio de la investigación que se adelanta por la presunta filtración del frente 36 de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ y el Gobierno Nacional.

Según se conoció, por disposición de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, los servidores de Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizan las diligencias de inspección en la sede del Comando de Personal del Ejército Nacional e Indumil, en busca de elementos materiales de prueba como parte de la indagación que se sigue por la información extraída de los dispositivos del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Noticia en desarrollo…

Foto: CTI de la Fiscalía

Foto: CTI de la Fiscalía

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad