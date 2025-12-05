CTI inspecciona Comando de Personal del Ejército e instalaciones de Indumil: esto se sabe

Este 5 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación adelanta una inspección en la sede del Comando de Personal del Ejército Nacional e Indumil.

Esto, en medio de la investigación que se adelanta por la presunta filtración del frente 36 de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ y el Gobierno Nacional.

Según se conoció, por disposición de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, los servidores de Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizan las diligencias de inspección en la sede del Comando de Personal del Ejército Nacional e Indumil, en busca de elementos materiales de prueba como parte de la indagación que se sigue por la información extraída de los dispositivos del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Noticia en desarrollo…

Foto: CTI de la Fiscalía Ampliar

Foto: CTI de la Fiscalía Ampliar

Escuche W Radio en vivo: