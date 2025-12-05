Petro asegura que pruebas contra el general Huertas se basan en una carta escrita por un preso

El presidente Gustavo Petro afirmó que las supuestas pruebas que vinculan al general Juan Miguel Huertas con las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ no provienen de elementos electrónicos incautados hace 16 meses, sino de una carta escrita por un preso que, según dijo, habría recibido ofertas de beneficios a cambio de su libertad.

“La carta fue hecha hace unos días, no en los aparatos electrónicos y fue hecha por un preso que está bajo presión de querer ser libre y entonces le ponen ese tipo de señuelo”, dijo el jefe de estado.

El mandatario afirmó que algunas de las versiones en su contra y del general Huertas provienen de militares retirados de Antioquia que, según dijo, fueron apartados por sospechas de vínculos con las mafias del oro ilegal.

“Creyeron que el general es quien me dice a quién subir o bajar, o a quién retirar de la fuerza pública y quienes creyeron eso, que son militares retirados, se equivocaron. Recurro a varias fuentes y el general no era mi fuente, pero se la quieren cobrar”, precisó.

Agregó que el periodista que reveló la investigación llegó a la celda del detenido a presionarlo y que este hecho quedó grabado en video, el cual ordenó que fuera publicado.

Así lo expresó: “Hay periodistas que llegaron a su celda a presionarlo y el video está grabado y di la orden de publicarlo. El periodista es el mismo de Caracol y así no se debe hacer noticias, porque el periodista se vuelve torturador psicológico”.

Petro señaló que el caso del general Huertas está siendo utilizado para intentar entregar supuestas pruebas a Estados Unidos con el fin de vincularlo con grupos narcotraficantes.

Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, por el escándalo de supuestos contactos con las disidencias de las Farc.

