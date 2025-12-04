Caso ‘Pacho Malo’: defensa de agentes del CTI pidió libertad por vencimiento de términos
Se trata de los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López Linares, técnico investigador adscrito al Nivel Central, procesados por la presunta manipulación de informes de policía judicial sobre Francisco Javier Martínez alias ‘Pacho Malo’, al parecer vinculado con el contrabando.
La defensa de los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López Linares, técnico investigador adscrito al Nivel Central, procesados por la supuesta alteración de informes de policía judicial sobre Francisco Javier Martínez, alias ‘Pacho Malo’, pidió la libertad por vencimiento de términos.
El abogado Juan Felipe Criollo confirmó en W Radio que solicitó ante el Juez Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Manizales que se decrete la libertad, al considerar que entre el 4 de agosto y el 4 de diciembre del presente año han transcurrido 122 días desde que se hizo efectiva la captura, sin que se haya iniciado el juicio en su contra.
Los investigadores están siendo procesados por los delitos de falsedad ideológica en documento público; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y favorecimiento. Según la defensa, estas conductas son consideradas de extrema gravedad para funcionarios judiciales.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, ambos estarían involucrados en presuntas actuaciones ilegales relacionadas con la manipulación de versiones dentro de un caso que vincula a Francisco Javier Martínez, alias ‘Pacho Malo’, con actividades de contrabando.
“Los hechos que se les atribuyen corresponden a presuntas injerencias indebidas para modificar algunas versiones que involucrarían a un funcionario en actividades de contrabando”, explicó la Fiscalía.
Cabe recordar que los agentes del CTI Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López Linares son los investigadores del proceso que se encuentra en etapa de juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.