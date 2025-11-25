“Supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmar son falsos”: presidente Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que las denuncias de supuestas infiltraciones a agencias del Estado por parte de las disidencias de las Farc, que salpican al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía son falsas.

“Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmar son falsos”, aseguró el mandatario.

Según el presidente, se trata de un intento de sacar del camino a colaboradores suyos que han contribuido a la lucha contra la corrupción al interior de las Fuerzas Militares.

“Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al Ejército en la Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso”, recalcó.

Aseguró que la información obtenida por parte de las agencias de inteligencia, se ha usado con fines políticos.

“Los lazos entre oficiales del Ejército y la Policía deben cortarse de inmediato, la contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información”.

Cuestionó el hecho que ahora se denuncie a quienes, según él, vienen denunciando corrupción al interior de la Fuerza Pública.

