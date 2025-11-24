Ejército Nacional destruyó depósito ilegal de explosivos en Huila

El Ejército ubicó y destruyó de forma controlada un depósito ilegal de explosivos en la vereda San Francisco, municipio de Palermo, Huila.

Este depósito, según las primeras indagaciones, pertenecería al grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Central Isaías Pardo, Compañía Julián González, sería usado para atentar contra la fuerza pública, la población civil y el gremio de comerciantes locales, mediante la activación de artefactos explosivos improvisados con el fin de presionar el pago de extorsiones.

En el lugar se hallaron 26 minas antipersonal, 45 artefactos explosivos improvisados con sistema de activación por mecha de seguridad, 103 metros de cordón detonante de diferentes gramos, 67 metros de mecha de seguridad, 20 detonadores eléctricos y 40 jeringas.