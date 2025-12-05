Caso ‘Pacho Malo’: libres por vencimiento de términos los investigadores Víctor Forero y Juan López

W Radio conoció en primicia que el juez segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Manizales, acaba de otorgar la libertad por vencimiento de términos a los investigadores del CTI, Víctor Forero y Juan Camilo López, procesados por la supuesta alteración de informes de policía judicial en el caso de Pacho Malo.

El juez de Garantías otorgó la libertad al avalar la solicitud de la defensa de los investigadores del CTI, porque se han cumplido 122 días desde que se hizo efectiva la captura, sin que se haya iniciado el juicio contra los procesados.

Entre el 4 de agosto y el 4 de diciembre del presente año han transcurrido 122 días desde que se hizo efectiva la captura, sin que se haya iniciado el juicio en su contra.

El abogado Juan Felipe Criollo aseguró en W Radio que “hoy el juez decidió que no existía ningún tipo de maniobra dilatoria por parte de la defensa y que el proceso se ha llevado en absoluta normalidad. Ahora lo que prosigue es defender a estos ciudadanos en su libertad, con toda la tranquilidad, para que sea un juez de conocimiento quien tome las determinaciones de fondo”.

Los investigadores están siendo procesados por los delitos de falsedad ideológica en documento público; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y favorecimiento. Según la defensa, estas conductas son consideradas de extrema gravedad para funcionarios judiciales.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, ambos estarían involucrados en presuntas actuaciones ilegales relacionadas con la manipulación de versiones dentro de un caso que vincula a Francisco Javier Martínez, alias ‘Pacho Malo’, con actividades de contrabando.

“Los hechos que se les atribuyen corresponden a presuntas injerencias indebidas para modificar algunas versiones que involucrarían a un funcionario en actividades de contrabando”, explicó la Fiscalía.

Cabe recordar que los agentes del CTI Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López Linares son los investigadores del proceso que se encuentra en etapa de juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.