“No toleraremos a un traidor”: MinDefensa en medio de las indagaciones al general Huertas

El general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal del Ejército (COPER), continúa oficialmente en su cargo pese al fallo disciplinario de la Procuraduría que ordena suspenderlo por tres meses.

En lugar de apartarse de inmediato, el oficial tramitó un permiso de cinco días, lo que en la práctica aplaza la ejecución de la sanción mientras se completa el trámite administrativo que depende del presidente Gustavo Petro.

A la polémica se sumó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien en un debate de control político se refirió a las indagaciones contra Huertas tras aparecer mencionado en los archivos de alias ‘Calarcá’.

“La Procuraduría está revisando y dice: ‘¿Qué le investigo aquí disciplinariamente si eso ocurrió cuando estaba retirado?’ Pero nosotros evaluaremos, y si no genera confianza, lo retiraremos sin duda alguna”, afirmó el ministro.

Pero agregó lo siguiente al hacer alusión al informe de Noticias Caracol titulado “Los archivos secretos de ‘Calarcá’”:

“Sin él no podríamos estar dando este debate y entregando las respuestas que el país necesita, porque no toleramos que un traidor esté al lado de uno de nuestros hombres. Un traidor al lado de nuestros hombres significa también la muerte”, dijo el ministro de Defensa.

¿Cuál es la explicación del Ejército?

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, aseguró que el permiso fue una medida operativa para evitar que el trabajo en el COPER quedara paralizado mientras se formaliza la suspensión.

“Había un cuestionamiento de por qué el general, a pesar de la suspensión ordenada por la Procuraduría, seguía firmando documentos en el Comando de Personal. Como estas sanciones tienen un proceso y el nominador del general Huertas es el presidente de la República, mientras se surten los efectos de la firma del decreto, la decisión que se tomó fue darle un permiso para que organice su defensa y, al mismo tiempo, designar a una persona que asuma el control. Ese cargo es muy importante: todo el tiempo se firman documentos y no puede quedar en un vacío”, explicó.

Cardozo añadió que el permiso permite garantizar la continuidad administrativa y jurídica en la gestión del personal, al tiempo que evita que Huertas siga firmando actos oficiales mientras se concreta la suspensión. “No siga firmando usted, ya le nombramos una persona mientras se hace efectiva la sanción”, señaló.