Procuraduría pedirá respuestas al Gobierno sobre demoras en suspensión del general Huertas

La W conoció que en las próximas horas la Procuraduría General de la Nación pedirá respuestas al Gobierno Nacional y reiterará su solicitud para que se ejecute la suspensión ordenada en contra del general Juan Miguel Huertas.

Esto, luego de que se encontrara que a pesar de que el Ministerio Público decretó, desde la semana pasada, la suspensión provisional del general Huertas por un término de 3 meses, a la fecha esta no se ha ejecutado.

La responsabilidad de ejecutar la suspensión y dar comienzo a la misma es del presidente Gustavo Petro, quien aún no ha firmado el abandono temporal del cargo ocupado por el general Juan Miguel Huertas.

Fuentes del ente de control aclararon que no hay motivo para que no se haya cumplido con la suspensión del cargo, en vista de que desde el jueves pasado se remitió la decisión a la presidencia para su conocimiento.

De hecho ha causado extrañeza que no se haya producido la suspensión temporal del general, cuando en el caso del director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía (también en el ojo del huracán), su retiro temporal del cargo se ejecutó de forma inmediata apenas se produjo la notificación desde la Procuraduría.

En el ente de control ha causado inquietud que se produzca una situación similar a lo que ocurrió en su momento cuando fue suspendido por 3 meses el excanciller Álvaro Leyva, y el Gobierno se demoró en acatar la decisión.

En ese momento la salida temporal de Leyva del cargo se ordenó por los líos con el contrato de pasaportes. Ahora, en el caso de Huertas, el no acatamiento de la suspensión provisional podría generar nuevas faltas disciplinarias investigables.

De hecho, fuentes en las Fuerzas Militares confirmaron a W Radio que el general Huertas sigue firmando oficios y ejerciendo sus funciones sin ninguna novedad alguna.

¿Por qué se ordenó la suspensión del general Juan Miguel Huertas?

La Procuraduría en decisión comunicada el pasado jueves anunció la suspensión del general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, por 3 meses inicialmente, tras su supuesta relación con disidentes de las Farc de alias ‘Calarcá’.

De acuerdo con la investigación de Noticias Caracol, Huertas tenía contacto con las disidencias con el supuesto fin de asesorarlos para que pudieran acceder a la conformación de empresas de seguridad con las que se pudieran mover libremente por el territorio nacional portando armamento, entre otras irregularidades y delitos.

El ente de control, ante la gravedad de la denuncia y el alto rango del oficial -retirado en el gobierno Duque y reintegrado por Petro- definió suspenderlo con la intención de evitar una eventual reiteración de la conducta.

Además, argumentando que la presencia del general Huertas en su cargo podría generar una eventual obstrucción de las investigaciones que se adelantan. Por ello, para el ente de control resultó prudente apartar a Huertas del cargo.