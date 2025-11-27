Procuraduría suspende al general Huertas y a Wilmar Mejía por escándalo con las disidencias

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, por el escándalo de supuestos contactos con las disidencias de las Farc.

Lo anterior, luego del informe de Noticias Caracol en el que se expusieron chats y documentos que mostrarían presuntos contactos entre los dos funcionarios con miembros de las estructuras de alias ‘Calarcá’.

El Ministerio Público, según fuentes enteradas, determinó apartar provisionalmente a los altos funcionarios por un término de 3 meses los cuales son prorrogables conforme el avance de la investigación disciplinaria contra los procesados.

Según lo determinado preliminarmente por el ente de control, la continuidad de los dos funcionarios en sus cargos podría representar un riesgo para las investigaciones que se adelantan por el escándalo de supuestos nexos ilegales.

Adicional a decretar la suspensión provisional del general Huertas y Wilmar Mejía, el Ministerio Público decretó la práctica de nuevas pruebas con la intención de delimitar las eventuales conductas de carácter disciplinario.