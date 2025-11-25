Por ahora no saldrá el general Huertas: MinDefensa responde

En medio de una rueda de prensa en la Procuraduría, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que el general Juan Miguel Huertas no saldrá de su cargo pese a los señalamientos en su contra de tener nexos con las disidencias de ‘Calarcá’.

“Cuando ocurrieron los hechos, en julio de 2024, el general Huertas no era activo, había sido retirado. De acuerdo con lo que nos informó La oficina del consejero para La Paz Y como está estipulado en las diferentes resoluciones, jamás se nombró o se dio facultad y también nos informaron que nunca participó en actividades que tengan que vengan que ver con los diálogos de paz con ‘Calarcá’”

Agregó que la Fiscalía está adelantando la investigación en este caso.