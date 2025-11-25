Actualidad

Petro advierte que general Huertas no pudo haberse contactado con ‘Calarcá’ como funcionario público

Según el presidente Petro, el reintegro del general Juan Miguel Huertas al Gobierno fue hace apenas 3 meses.

Gustavo Petro | Foto: Presidencia de Colombia

Gustavo Petro | Foto: Presidencia de Colombia / Juan Diego Cano

Alejandro Arteaga

El presidente Gustavo Petro aseguró que la acusación contra el general Juan Miguel Huertas es falsa, puesto que no pudo ponerse en contacto con las disidencias de las Farc como funcionario público.

El reingreso del general Huertas solo se dio en agosto del 2025, hace algo más de tres meses, tiempo que no le dio para ponerse, como funcionario público, en contacto con ‘Calarcá’”, aseguró el mandatario.

También, dijo que con las disidencias de alias ‘Calarcá’ se mantienen las negociaciones, pero sin cese al fuego.

Con ‘Calarcá’ hoy hay negociaciones en primera fase sin que hay avanzado a una negociación avanzada de paz y sin cese al fuego. Las fuerzas de ‘Calarcá’ son atacadas por nuestro Ejército y solo de él dependerá si se rompen negociaciones”, finalizó.

