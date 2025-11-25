Actualidad

Ejército investiga denuncias contra el general Juan Miguel Huertas

Esto se da después de que Noticias Caracol diera a conocer supuestos nexos entre Huertas y las disidencias de la guerrilla, al mando de alias ‘Calarcá’.

Juan Miguel Huertas

El Comando del Ejército Nacional impartió la orden de dar inicio a las investigaciones internas correspondientes, como son la apertura de la acción disciplinaria y las averiguaciones administrativas, con el fin de verificar si durante el tiempo en que ha venido ejerciendo su investidura, cargo y funciones, el general Juan Miguel Huertas ha incurrido en algún comportamiento o conducta contrario a derecho, el cual pudiera constituir la comisión de una falta o delito.

Esto se da después de que Noticias Caracol diera a conocer supuestos nexos entre Huertas y las disidencias de la guerrilla, al mando de alias ‘Calarcá’.

“El Ejército Nacional ratifica su disposición para atender, apoyar y colaborar de manera armónica con las autoridades competentes en cada caso particular, con el fin de dar celeridad y oportuna respuesta a los requerimientos que fueren solicitados para el esclarecimiento de los citados hechos”, comunicaron.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, informó que se adoptarán las medidas pertinentes para esclarecer los hechos denunciados.

