Ejército investiga denuncias contra el general Juan Miguel Huertas

El Comando del Ejército Nacional impartió la orden de dar inicio a las investigaciones internas correspondientes, como son la apertura de la acción disciplinaria y las averiguaciones administrativas, con el fin de verificar si durante el tiempo en que ha venido ejerciendo su investidura, cargo y funciones, el general Juan Miguel Huertas ha incurrido en algún comportamiento o conducta contrario a derecho, el cual pudiera constituir la comisión de una falta o delito.

Puede leer: Brigadier general Juan Miguel Huertas negó vínculos con disidencias Farc y otros grupos ilegales

Esto se da después de que Noticias Caracol diera a conocer supuestos nexos entre Huertas y las disidencias de la guerrilla, al mando de alias ‘Calarcá’.

“El Ejército Nacional ratifica su disposición para atender, apoyar y colaborar de manera armónica con las autoridades competentes en cada caso particular, con el fin de dar celeridad y oportuna respuesta a los requerimientos que fueren solicitados para el esclarecimiento de los citados hechos”, comunicaron.

Lea aquí: Procuraduría abrirá investigación al general Huertas y a Wilmar Mejía por escándalo con disidencias

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, informó que se adoptarán las medidas pertinentes para esclarecer los hechos denunciados.