Presidente Petro no concilió con Miguel Polo Polo: seguirá proceso por injuria contra el congresista

El presidente Gustavo Petro y el representante a la Cámara Miguel Polo Polo. (Fotos: Colprensa)

Tras una hora de diligencia en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, no hubo conciliación entre el presidente Gustavo Petro y el representante Miguel Polo Polo.

La audiencia había sido convocada por el despacho del magistrado Francisco Farfán, quien adelanta la investigación por la denuncia presentada por el jefe de Estado contra Polo Polo.

La querella fue instaurada por la presunta comisión de los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado, tras varios trinos publicados por el representante a la Cámara en los que por ejemplo, señaló al presidente Petro de tener responsabilidad en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay.

Lo anterior, después de que el congresista asegurara que las publicaciones del presidente Petro configuraron un hostigamiento y fomento de una actitud hostil contra Miguel Uribe Turbay pero además, que no fueron atendidas las solicitudes de protección que elevó Miguel Uribe Turbay ante la UNP.

Incluso, el representante de las negritudes le dijo a Petro que tenía las manos “untadas de sangre”.

Luego de que no hubiese conciliación entre las dos partes, ahora el proceso pasa al despacho para que el magistrado Farfán determine si habría o no mérito para abrir investigación formal contra el congresista Miguel Polo Polo.

