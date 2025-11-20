Mujer que habría planeado magnicidio de Miguel Uribe estaría involucrada en otro ataque terrorista

Así lo expresan representantes por el Huila ante el asesinato del lider Politico

La Fiscalía General de la Nación descubrió que Katherine Andrea Martínez Martínez, procesada por su presunta participación en la planeación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, también estaría relacionada con un ataque terrorista que no se realizó por la presencia de la Policía Nacional.

En medio de la investigación, agentes del CTI recopilaron elementos materiales probatorios que involucrarían a Martínez Martínez en la planeación y coordinación de una acción terrorista en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá, que no se llevó a cabo.

“La mujer se habría concertado con otras personas para ejecutar el atentado el pasado 3 de junio”, informó la Fiscalía.

Al parecer, Martínez Martínez fue la coordinadora logística, por lo que se habría encargado de las funciones de hacer las vigilancias en el lugar escogido.

De acuerdo con la Fiscalía, la mujer “recibió una bomba tipo lapa con su respetivo detonador, transportarla y entregarla a un adolescente que sería el encargado de instalarla”.

Sin embargo, la presencia de la Policía Nacional evitó que el menor de edad accionara el explosivo.

“Las evidencias indican que, ante la presencia de unidades de la Policía Nacional en vía pública, el menor de edad se abstuvo de llevar el explosivo al sitio indicado para que fuera detonado”, detalló el ente investigador.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Martínez Martínez el delito de terrorismo, cargo que no fue aceptado.

Katherine Andrea Martínez Martínez, actualmente permanece privada de la libertad en centro carcelario por su posible presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado 7 de junio, en el parque El Golfito del barrio Modelia de la localidad de Fontibón.

La Fiscalía reveló además que el atentado que, al parecer, estaba planificando Katherine Andrea Martínez Martínez y que iba a perpetrarse el 3 de junio, estaría dirigido contra Elkin José Henao, exintegrante de las Farc-EP, conocido como Pedro Aldana.

