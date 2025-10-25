Magnicidio de Miguel Uribe: Fiscalía confirmó que amenazaron de muerte al fiscal que investiga el caso

Menor de 15 años que disparó contra Miguel Uribe se declaró inocente de cargos imputados por la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación confirmó que uno de los fiscales que investiga el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, recibió amenazas de muerte, por la búsqueda de la verdad en este caso.

“La Fiscalía General de la Nación tiene evidencias que dan cuenta de la veracidad y alcance de las intimidaciones dirigidas al funcionario”, señaló.

El ente acusador, que priorizó desde el primer momento la investigación por el atentado y que ha avanzado en el esclarecimiento de los hechos que rodearon el crimen, ya tomó medidas para garantizar la seguridad e integridad del fiscal.

Además, se investigará para determinar quiénes son los responsables de las amenazas.

“En ese sentido, además de poner en marcha actividades investigativas para dar con los responsables, dispuso de las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad y ejercicio profesional del fiscal”, expresó la Fiscalía.

