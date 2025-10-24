Daniel Gómez, fiscal que imputó a John Poulos será el nuevo director de la Seccional Atlántico

Barranquilla

En las últimas horas se conocieron los cambios en la dirección de la Seccional Atlántico de la Fiscalía, por la salida de William Fernando Orlando Jaiquel, después de año y siete meses.

El máximo cargo de la dependencia será ocupado por Daniel Gómez Acuña, actual coordinador de la Unidad de Vida del ente investigador.

El nombre de Gómez Acuña se conoció después de su participación en el caso del feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios.

En el proceso, el fiscal logró la imputación del ciudadano estadounidense John Poulos en hechos ocurridos en enero de 2023.

El funcionario es oriundo de Villavicencio, Meta, y es especializado en derecho penal.

También cuenta con más de 15 años de carrera en la Fiscalía General de la Nación.

Se espera que el nuevo director Seccional llegué a la capital del Atlántico la próxima semana.