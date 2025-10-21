Magnicidio Miguel Uribe: Condenaron a alias ‘Veneco’ a 21 años de prisión, tras confesar el crimen

Un juez penal especializado de Bogotá condenó a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora González, alias ‘Veneco’, por su participación en la logística del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Mediante un preacuerdo, Mora González aceptó su responsabilidad en los hechos que rodearon la planeación y ejecución del atentado contra Uribe Turbay, en el parque El Golfito del barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Alias ‘Veneco’ confesó que tuvo relación directa con la ubicación e identificación del lugar donde se cometió el ataque sicarial contra el congresista, y también puso a disposición un vehículo en el que se movilizaron los integrantes de la organización criminal que entregaron la pistola tipo Glock, con la que el menor disparó en la tarde del sábado 7 de junio.

Mora González fue condenado por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

Según la investigación que adelantó un equipo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Mora González “condujo y puso a disposición un vehículo para reconocer previamente el lugar en el que se perpetró el crimen y trasladó a otros involucrados en el atentado que entregaron el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima”.

La coima

La Fiscalía logró demostrar que a alias ‘Veneco’ le ofrecieron cinco millones de pesos.

“Las pruebas obtenidas en el curso del proceso indican que, entre enero y junio de este año, hizo parte de un grupo delincuencial dedicado al narcomenudeo y a los homicidios selectivos”, reveló la Fiscalía.

Carlos Eduardo Mora González se hacía pasar por conductor de plataformas virtuales de transporte y “movilizó armas y estupefacientes”.

La lectura de la sentencia por parte del juzgado de conocimiento se llevará a cabo en marzo de 2026.

