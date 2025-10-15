Fiscalía llamó a juicio a alias ‘Gabriela’ por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Menor de 15 años que disparó contra Miguel Uribe se declaró inocente de cargos imputados por la Fiscalía

Por su presunta participación en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Katerine Andrea Martínez Martínez.

La mujer, de 19 años, habría recogido en la localidad de Suba una pistola tipo Glock, que fue modificada para aumentar su letalidad. Posteriormente, se trasladó al barrio Modelia, donde se reunió con otros señalados implicados en el crimen y, a bordo de un vehículo, entregó el arma de fuego a Élder José Arteaga, alias ‘Pichi’, quien a su vez se la pasó al adolescente que finalmente disparó contra la víctima.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Martínez Martínez se habría vinculado desde enero de 2025 a un grupo delincuencial dedicado a distintas actividades ilícitas, como la venta de estupefacientes al menudeo y homicidios selectivos.

En atención a las evidencias reunidas en su contra, deberá responder en juicio oral como presunta responsable de los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

La procesada fue capturada el pasado 14 de junio durante un operativo realizado por unidades de la Policía Nacional en vía pública de Florencia, Caquetá. En su momento, fue judicializada y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

Escuche W Radio en vivo