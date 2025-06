Alias ‘Gabriela’ reveló plan para asesinar a todos los implicados tras atentado a Miguel Uribe

Alias ‘Gabriela’, nombre con el que se identificó Katerine Andrea Martínez Martínez en su declaración ante la Fiscalía General de la Nación, reveló nuevos y estremecedores detalles sobre el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe. La joven de 19 años aseguró que no solo conocía a alias ‘El costeño’, sino que este le propuso participar directamente en la operación criminal.

“Me dijo que transportara una bomba, que la llevara y la tuviera en mi casa y que cuando él me avisaría, entonces que alguien la recogería en mi casa”, señaló Martínez en la declaración que conoció ‘Semana’ sobre el primer acercamiento que tuvo con Elder José Arteaga, alias ‘El costeño’, presunto cerebro del ataque.

Ante la petición, respondió: “Yo le dije que no, que me quería salir de eso, porque me quería ir a vivir con mi pareja”. Sin embargo, Elder insistió: “Me dijo que solo era transportar la bomba, que era una maleta que tenía que llevarla a un conjunto Tabakú, en Las Américas. Era la residencia y el trabajo de la persona contra quien iban a atentar, un exrefugiado de las Farc”.

Alias ‘Gabriela’ relató que se encontró con ‘El costeño’ el día del atentado. “Elder empezó a hablar del arma. Que esta arma venía del extranjero y que era una Glock, que había costado como 15 o 20 millones de pesos, que era un juguetote”. Según Martínez, Elder dio una instrucción clara al menor de edad encargado del ataque: “‘Todos a la cabeza’. El muchacho le dice: ‘Le voy a dar uno o dos en la cabeza y me voy’”.

También reveló que alias ‘El costeño’ le dio más indicaciones al menor: “Elder le dice que eran mínimo tres o cuatro y que si lo tenía que descargar todo, que para eso tenía munición”. Y añadió otro detalle: “Elder le dice al muchacho que no fuera a oprimir nada, porque ya se le había programado [el arma] para que disparara seguido, no tiro a tiro, sino seguido, como en ráfaga”.

Sobre los instantes previos al ataque, Martínez contó: “El chico me dio la mano, se despidió de Elder y este le dijo que iba a salir bien y que él estaba pendiente de que no le fuera a pasar nada. Le dice: ‘Con fe, manito’. El chico se baja, se va caminando por la misma calle”.

Ella misma estuvo en la manifestación donde ocurrió el ataque. “Llegamos donde estaba la manifestación y vemos a un señor con gafas hablando con un micrófono, en ese momento no sabía quién era, yo le dije a Elder que él se parecía a Galán, y a él le dio risa. Nos hicimos detrás de un círculo de personas que lo estaban escuchando. Escuché dos frases que él dijo cuando empezaron los disparos”.

Luego del atentado y tras mezclarse con la multitud, alias ‘Gabriela’ relató que supieron que el menor de 15 años fue capturado. Fue entonces cuando Elder le habló de los pagos pactados: “Habíamos acordado 10 millones de pesos y que él me pagaba en efectivo cuando el senador ya hubiera muerto, y si no se moría, me pagaba 600 o 700, que era lo que pagaba por llevar el arma”.

La joven también reveló que Elder tenía un plan para eliminar a los demás involucrados. “Me dijo que iba a quitarse la cola”, refiriéndose —según ella— a matar al menor, al conductor y a ella misma.

Tras conocerse que las autoridades estaban tras los responsables del atentado, alias ‘El costeño’ le pidió que se fuera del país. “Me dijo que no esperara a que buscaran mi cara, sino que me fuera para Florencia, porque allá no me iba a encontrar nadie, que allá me iban a dar todo”.

Alias ‘Gabriela’ le manifestó su intención de irse a Ecuador. “Yo le dije que me quería ir para Ecuador, y él me preguntó que por qué. Le dije que porque mi pareja ya había estado allá y que allá no se necesita visa ni pasaporte”.

Finalmente, Elder le dio instrucciones específicas: “Me dijo que nos viéramos para que me pasara un celular nuevo y que cogiera un bus para Florencia, que no me metiera a la terminal, sino que lo cogiera afuera, que cuando llegara a Florencia y me hospedara en un hotel cualquiera, que en unas ocho o diez horas me contactaba”.

Según el testimonio de alias ‘Gabriela’, al irse al Caquetá había dos caminos: “La primera, que la guerrilla la protegiera y la segunda, que la asesinaran”.