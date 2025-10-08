Tribunal confirma sanción de siete años para alias ‘Tianz’ por el magnicidio de Miguel Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sanción de siete años contra alias ‘Tianz’, el menor sicario que disparó contra Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio.

La decisión de segunda instancia ratificó lo dispuesto por un juez de infancia y adolescencia. ‘Tianz’ ya había aceptado los cargos en esa fase del proceso.

La investigación de la Fiscalía y la rápida reacción de la Policía Judicial, que logró su captura en flagrancia el mismo día del ataque en el parque El Golfito, permitieron recuperar los elementos probatorios que condujeron a su judicialización mediante una sentencia anticipada.

Los videos de cámaras de seguridad registraron los minutos previos al ataque, cuando el menor desciende de un vehículo para recibir el arma, una pistola Glock 9 milímetros, así como su intento de huida y posterior captura a pocas cuadras del lugar.

La Fiscalía continúa tras la pista de los autores intelectuales del crimen. Ya fueron capturados y son procesados Élder Arteaga, alias El Costeño; Katerine Martínez, alias Gabriela; Carlos Eduardo Mora, alias El Veneco; el propio Tianz, de 15 años; y William Fernando González, alias El Hermano.