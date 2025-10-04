Fiscalía llama a juicio a implicado en el magnicidio de Miguel Uribe: ¿de quién se trata?

Menor de 15 años que disparó contra Miguel Uribe se declaró inocente de cargos imputados por la Fiscalía

La Fiscalía llamó a juicio a Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según las investigaciones, habría participado en la logística del ataque y en la entrega del arma de fuego al menor de 15 años.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que sería responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado”, indicó el ente investigador.

Para la Fiscalía General, Mora González estaría vinculado a la planeación logística del ataque.

Se le atribuye haber conducido y puesto a disposición un vehículo utilizado previamente para reconocer el lugar en el que se perpetró el crimen, trasladar a otros involucrados en el atentado y entregar el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima. Por esta posible participación en el plan criminal, le habrían ofrecido una contribución de cinco millones de pesos.

La audiencia de formulación de acusación se realizará en la fecha que fije el juez penal de conocimiento al que le corresponda el caso por reparto.

Los otros implicados en el caso son:

• Elder Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘Costeño’: señalado como el líder del plan criminal. Habría sostenido conversaciones con grupos armados ilegales que le habrían pagado por ejecutar el atentado. Es señalado de haber contratado a los demás integrantes de la estructura.

• Alias ‘Tianz’: el joven de 15 años que disparó contra Miguel Uribe Turbay, impactándolo en tres oportunidades con una pistola Glock 9 mm, presuntamente adquirida en un establecimiento comercial en Arizona, Estados Unidos.

• Katerine Martínez, alias ‘Gabriela’: señalada de haber entregado el arma al menor conocido como alias Tianz. Gabriela habría acompañado a alias El Costeño en los alrededores del parque El Golfito el día del atentado.

• William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’: considerado hombre de confianza de alias El Costeño, a quien habría conocido en prisión. Su papel dentro del plan era evacuar al jefe de la estructura del lugar tras el ataque. Fue la más reciente captura, realizada en el barrio El Muelle, en Engativá.