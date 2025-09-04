“Pido disculpas por lo causado”: alias ‘Harold’, acusado por magnicidio de Miguel Uribe

“Pido disculpas por lo causado”, fue la frase final con la que Harold Daniel Barragán Ovalle, alias ‘Harold’, se despidió del juez 61 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, quien lo envió a prisión por su presunta relación con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

"Pido una disculpa por lo causado", aseguró Harold Daniel Barragán Ovalle, el séptimo procesado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay al término de la audiencia en la que fue enviado a la cárcel La Modelo de Bogotá.

La investigación de la Fiscalía advierte que alias ‘Harold’, quien tiene antecedentes penales, habría participado directamente en la planeación y ejecución del atentado que le causó la muerte a Uribe Turbay.

También se señala que el procesado habría tratado de evadir la acción de las autoridades que buscan la identificación, captura y judicialización de todos los autores del atentado.

Según el juez, “sí hay una inferencia razonable de participación o de autoría” de alias ‘Harold’ en la planificación y ejecución del atentado con el que se le causó la muerte a Uribe Turbay.

La @FiscaliaCol le pidió al juez de segunda instancia que confirme la decisión de enviar a la cárcel a Harold Barragán Ovalle por su presunta participación en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay. "Él esperaba el 7 de junio, la fecha en la que estaba siendo…"



“Él esperaba el 7 de junio, la fecha en la que estaba siendo… pic.twitter.com/6Sj8r9JyHJ — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 4, 2025

Asimismo, detalló que, a pesar de que Barragán Ovalle entregó su celular a la Fiscalía para avanzar en la investigación el 9 de julio, se comprobó por parte de los expertos investigadores que tenía 1.825 conversaciones de WhatsApp, entre ellas chats con Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘Costeño’, supuesto coordinador logístico del ataque sicarial ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.

“No existe duda alguna sobre el peligro para la sociedad, para las víctimas. La diferencia de opiniones nos lleva a un grado de intolerancia (…) la forma de dirimir las diferencias es callar a la persona, pero no callarla de una manera civilizada, sino, por el contrario, de forma violenta, trágica. Y se ordena la comisión de un homicidio”.

Harold Barragán Ovalle será recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá por orden del juez 61 de control de garantías de Bogotá. "No existe duda del peligro para la sociedad (…) se ordena el homicidio por una simple diferencia de opiniones", advirtió el juez.

‘Plata o Plomo’, la organización criminal detrás del magnicidio que sacudió al país en 2025

Una fiscal de la Unidad de Vida, junto con un equipo de expertos investigadores y peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), descubrió que el nombre de la organización criminal que acabó con la vida del senador del Centro Democrático es ‘Plata o Plomo’.

La fiscal también explicó que, dentro del organigrama de la estructura, “su líder máximo es conocido como alias ‘Mosco’ y su mano derecha, al parecer, es Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’, supuesto coordinador logístico del atentado”.

“La organización criminal mencionada, conocida al interior de la misma estructura como ‘Plata o Plomo’, está compuesta por varios actores y su líder máximo es conocido como alias ‘Mosco’. Por debajo de él se encuentran varias personas como (…) Elder Arteaga”, dijo.

En ese sentido, relató:

“Esta estructura criminal ha estado operando aproximadamente desde el año 2023, teniendo como centro de operaciones la ciudad de Bogotá y con injerencia en varias ciudades del territorio colombiano. Tiene como finalidad la consumación de delitos como concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones, el uso de menores para la comisión de delitos y el homicidio selectivo, este último en la modalidad de sicariato (…) y dentro de ese mismo plan criminal esta estructura participó en el plan coordinado por Elder José Arteaga para asesinar al senador Miguel Uribe Turbay”.

Grupo de WhatsApp y cuatro videollamadas fueron claves para planear el atentado

La fiscal también narró cómo fue utilizado el menor de 15 años para perpetrar el crimen.

Múltiples seguimientos al senador hicieron parte de la planeación del atentado, que se concretó el sábado 7 de junio, pero que tuvo antecedentes. Un grupo de WhatsApp descubierto por la Fiscalía fue clave.