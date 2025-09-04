Judicial

Envían a la cárcel a alias ‘Harold’, séptimo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Según la Fiscalía, fue clave en la planificación del crimen y se contactó con Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’.

Alias &#039;Harold&#039; y Miguel Uribe. Foto: Suministrada

El juez 61 Penal Municipal con Función Control de Garantías de Bogotá envió a la cárcel a Harold Daniel Barragán Ovalle, séptimo procesado por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Según el juez, “sí hay una inferencia razonable de participación o de autoría” de alias ‘Harold’ en la planificación y ejecución del atentado con el que se le causó la muerte a Uribe Turbay.

También detalló que, a pesar de que Barragán Ovalle entregó su celular a la Fiscalía para avanzar en la investigación el 9 de julio, se logró comprobar por parte de los expertos investigadores que tenía 1.825 conversaciones de WhatsApp, entre ellas, los chats con Elder José Arteaga alias ‘Chipi’ o ‘Costeño’, supuesto coordinador logístico del ataque sicarial ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio, en el barrio Modelia, de la localidad de Fontibón, del occidente de Bogotá.

“No existe duda alguna sobre el peligro para la sociedad, para las víctimas. La diferencia de opiniones nos lleva a un grado de intolerancia (…) la forma de dirimir las diferencias es callar a la persona, pero no callarla de una manera civilizada, sino, por el contrario, de forma violenta, trágica. Y se ordena la comisión de un homicidio”.

La Fiscalía General de la Nación logró identificar que alias ‘Harold’, cuenta con más de 10 años de antecedentes criminales.

