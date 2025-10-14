Séptimo capturado por magnicidio de Miguel Uribe seguirá en prisión

Un juez de conocimiento de Bogotá dejó en firme la decisión de enviar a prisión a Daniel Barragán Ovalle alias ‘Harold’, señalado por la Fiscalía General de la Nación de ser quien contactó a alias ‘Tianz’ para ejecutar el ataque contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La decisión, emitida durante una audiencia de apelación de la medida de aseguramiento, ratifica lo expuesto por la Fiscalía en el marco de las audiencias preliminares realizadas hace un mes.

Según el ente investigador, alias ‘Harold’, quien tiene antecedentes penales, habría participado directamente en la planeación y ejecución del atentado que le causó la muerte a Uribe Turbay.

También se advirtió que el procesado habría tratado de evadir la acción de las autoridades, que buscan la identificación, captura y judicialización de todos los autores del ataque.

De acuerdo con el juez, “sí hay una inferencia razonable de participación o de autoría” de alias ‘Harold’ en la planificación y ejecución del atentado con el que se le causó la muerte al precandidato.

Asimismo, el despacho detalló que, a pesar de que Barragán Ovalle entregó su celular a la Fiscalía el pasado 9 de julio para avanzar en la investigación, los expertos del CTI comprobaron que el dispositivo contenía 1.825 conversaciones de WhatsApp, entre ellas chats con Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’.

‘El Costeño’ habría sido el supuesto coordinador logístico del ataque sicarial contra Miguel Uribe Turbay ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

“No existe duda alguna sobre el peligro para la sociedad, para las víctimas. La diferencia de opiniones nos lleva a un grado de intolerancia (…) la forma de dirimir las diferencias es callar a la persona, pero no callarla de una manera civilizada, sino, por el contrario, de forma violenta, trágica. Y se ordena la comisión de un homicidio”, señaló el juez.

‘Plata o Plomo’, la organización criminal detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Una fiscal de la Unidad de Vida, junto con un equipo de expertos investigadores y peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), descubrió que el nombre de la organización criminal que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, es ‘Plata o Plomo’.

La fiscal explicó que, dentro del organigrama de esta estructura, “su líder máximo es conocido como alias ‘Mosco’ y su mano derecha, al parecer, es Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’, supuesto coordinador logístico del atentado”.

“La organización criminal mencionada, conocida al interior de la misma estructura como ‘Plata o Plomo’, está compuesta por varios actores y su líder máximo es conocido como alias ‘Mosco’. Por debajo de él se encuentran varias personas como (…) Elder Arteaga”, precisó la fiscal del caso.

