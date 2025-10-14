Gobierno reforzará seguridad del contralor y de congresistas Paloma Valencia y Catherine Juvinao

Fuentes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) le confirmaron a La W que, tras una serie de análisis de riesgo, se decidió reforzar el esquema de seguridad del contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez.

Aunque no existe información concreta sobre un atentado específico, las autoridades mantienen una alerta preventiva, por lo que nuevos hombres de la entidad se sumarán a la protección del alto funcionario.

De igual forma, se estableció que tanto la UNP como la Policía Nacional fortalecerán los esquemas de seguridad de la precandidata presidencial Paloma Valencia y de la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao. La medida hace parte del plan de protección que adelanta el Gobierno Nacional para garantizar la seguridad de quienes aspiren a la Presidencia de la República y al Congreso.

Según informó el Gobierno Petro, más de 3.500 policías y un número similar de funcionarios de la UNP están actualmente comprometidos con la seguridad de más de 40 aspirantes presidenciales y congresistas para evitar amenazas o que se encuentran en situación de riesgo.

Por eso, la entidad también ha dispuesto 82 vehículos blindados y 33 convencionales para atender los diferentes niveles de amenaza identificados.

