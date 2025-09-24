Contraloría advirtió falta de información y fragmentación de recursos entre entidades del Estado

Desde el Foro Internacional de Parlamentarios que se realiza en Barranquilla, el contralor Carlos Hernán Rodríguez emitió una alerta sobre la dispersión y fragmentación de recursos entre entidades del Estado, así como de falta de información desagregada en la que debe darse prioridad al enfoque diferencial.

Según Rodríguez, la situación ha dejado a la entidad sin una ruta para pedir de manera clara los avances reales.

“La dispersión y la fragmentación de los recursos entre las entidades del Estado, sumado a la falta de información desagregada en la que debe darse prioridad al enfoque diferencial, nos deja sin una clara ruta para poder pedir de manera clara los avances reales”, dijo.

Por otro lado, hizo un llamado sobre los recursos destinados al posconflicto, a las víctimas y a los programas de desarrollo con enfoque territorial, señalando que deben llegar de manera más efectiva a los territorios.

Lo anterior, mencionando que realizar un seguimiento riguroso a los fondos, “no solamente fortalece la transparencia, sino que alimenta la confianza de las comunidades y da credibilidad al Estado”.

“Construir confianza es muy complicado perderla en un minuto se hace y me parece que se debe avanzar de manera gradual por parte del Estado en la construcción en la solidez, de esa confianza que solamente se logra a través de los vehículos que son la participación y la concertación ciudadana”, explicó.

El contralor también advirtió que, la paz no solo debe medirse en los presupuestos ejecutados, sino en resultados beneficiables, sostenibles en los territorios, en vidas protegidas y en derechos garantizados.

Finalizó asegurando que, “no se puede reparar lo que no se reconoce”, y que, “no se puede transformar lo que no se prioriza”, haciendo referencia a las poblaciones que esperan planes de reparación colectiva y la restitución efectiva de sus territorios.

“El pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, clama por respuestas, no por mal diagnósticos, exigen una implementación real de sus planes de reparación colectiva, la restitución efectiva de sus territorios y un trato institucional que le reconozca sobre todo su identidad y principalmente su dignidad”, sentenció.

